Marvel, quali segreti nascondono le trame ufficiali delle nuove serie Disney annunciate?

Durante il Disney Plus Day abbiamo avuto numerosi annunci relativi alle future serie tv dei Marvel Studios in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand, con first look esclusivi come la prima immagine di Nick Fury in Secret Invasion e le foto ufficiali di Moon Knight.

Se cercate ulteriori informazioni su tutti i progetti annunciati, vi sveliamo all'interno di questo articolo tutte le trame ufficiali delle nuove serie tv Marvel Studios presentate durante il Disney Plus Day:

Moon Knight : questa nuova serie d’azione e d’avventura è ambientata in giro per il mondo e vede un vigilante sconvolto da un grave disturbo dissociativo dell’identità. Le molteplici identità che albergano dentro di lui si ritrovano coinvolte in una mortale guerra tra dei sullo sfondo dell’Egitto moderno e antico. Moon Knight è diretto dall’executive producer Mohamed Diab; Jeremy Slater è capo sceneggiatore. La serie arriverà su Disney+ nel 2022.

She-Hulk : Tatiana Maslany è She-Hulk/Jennifer Walters, un avvocato specializzato in casi legali riguardanti i superuomini. She-Hulk accoglierà nella serie una schiera di personaggi Marvel, tra cui Hulk, interpretato da Mark Ruffalo, e Abominio, interpretato da Tim Roth. La nuova serie comedy in arrivo su Disney+ nel 2022 è diretta dall'executive producer Kat Coiro insieme a Anu Valia. L'executive producer Jessica Gao ha il ruolo di capo sceneggiatrice.

Ms. Marvel : vede per la prima volta sullo schermo Kamala Khan, un'americana pakistana di 16 anni di Jersey City. Aspirante artista, avida giocatrice e scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan degli Avengers e di uno in particolare, Capitan Marvel. Ma Kamala ha sempre lottato per trovare il suo posto nel mondo, fino a quando non ottiene i super poteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Iman Vellani interpreta Kamala Khan, aka Ms. Marvel. La serie è diretta dagli executive producer Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy, con l'executive producer Bisha K. Ali nel ruolo di capo sceneggiatrice. Ms. Marvel debutterà su Disney+ nell'estate del 2022 e tornerà nel lungometraggio The Marvels.

Echo : una serie che vede nel cast Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez, che verrà introdotta in Hawkeye.

Ironheart : una serie con protagonista Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, una geniale inventrice che crea l'armatura più all'avanguardia dai tempi di Iron Man. Riri debutterà in Black Panther: Wakanda Forever.

Agatha: House of Harkness : una serie con protagonista Kathryn Hahn nei panni del personaggio che ha interpretato in WandaVision. Jack Schaefer torna come executive producer e capo sceneggiatore;

Secret Invasion : una serie con protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli dello Skrull Talos, due personaggi incontrati per la prima volta in Captain Marvel. La serie evento ispirata al crossover a fumetti vede protagonista una fazione di Skrull mutaforma infiltrata sulla Terra da anni.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special : uno speciale scritto e diretto da James Gunn, regista di Guardiani della Galassia.

X-MEN '97 : una serie animata firmata Marvel Studios che esplora nuove storie nell'iconica timeline degli anni novanta della serie originale. Beau DeMayo è executive producer e capo sceneggiatore.

What If...? (Stagione 2) : la seconda stagione della serie animata amatissima dai fan. Dopo aver ingaggiato i Guardiani del Multiverso per fermare Infinity Ultron, l'Osservatore torna nella seconda stagione di What If...? per incontrare nuovi eroi ed esplorare nuovi suggestivi mondi nel Multiverso sempre in espansione dell'MCU. Diretto dall'executive producer Bryan Andrews con l'executive producer AC Bradley come capo sceneggiatrice.

Spider-Man: Freshman Year : una serie animata che segue Peter Parker nel suo viaggio per diventare Spider-Man nell'MCU, con un percorso mai visto prima d'ora e uno stile che celebra le origini a fumetti del personaggio. L'executive producer Jeff Trammel è capo sceneggiatore.

I Am Groot : una serie di corti originali che esplorano i giorni di gloria di Baby Groot che cresce e si mette nei guai, tra le stelle. Diretto dalla executive producer Kirsten Lepore.

Marvel Zombies: una serie animata firmata Marvel Studios che reinventa l'Universo Marvel mentre una nuova generazione di eroi combatte un'epidemia zombie in drammatica espansione. Diretto dall'executive producer Bryan Andrews.

