Marvel Studios sviluppa un serial con supereroine donne per ABC

Il https://cinema.everyeye.it/eventi/marvel-cinematic-universe-162.html>Marvel Cinematic Universe continua ad espandersi. Il sito Deadline ha confermato che i Marvel Studios stanno sviluppando un nuovo serial televisivo incentrato totalmente su delle supereroine femminili.

I Marvel Studios stanno sviluppando la serie tv, ancora senza un titolo, con Allan Heinberg, creatore degli Young Avengers nei fumetti. Heinberg ha già lavorato in televisione in serial come Sex and the City, The O.C. e Una mamma per amica; a livello cinematografico, ha scritto l'acclamata Wonder Woman della DC Entertainment diretta da Patty Jenkins.

Deadline ha confermato che lo show sarà incentrato su alcuni personaggi femminili con superpoteri ma "meno conosciuti". Al momento non è chiaro se Heinberg utilizzerà dei nuovi personaggi (tipo Kate Bishop) oppure già visti in precedenza (per esempio la Mimo di Adrianne Palicki). Visto che la news è trapelata solo ora, lo show - se tutto andrà per il verso giusto -dovrebbe debuttare non prima del 2019 o, massimo, 2020.

La notizia arriva a 24 ore da quella che vuole la Marvel sviluppare serial tv su personaggi come Loki e Scarlet Witch per la nuova piattaforma digitale Disney. ABC è, invece, la casa di Agents of S.H.I.E.L.D. ed ha ospitato serial come Agent Carter e il superflop Inhumans.