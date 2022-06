Marvel Studios: in sviluppo la serie su Wonder Man con il regista di Shang-Chi!

Secondo The Hollywood Reporter, i Marvel Studios starebbero lavorando ad uno show incentrato su Wonder Man per Disney+. Il regista Destin Daniel Cretton di Shang-Chi e lo scrittore di Brooklyn Nine-Nine Andrew Guest collaboreranno alla serie live-action incentrata sul personaggio.

Guest sarà lo sceneggiatore principale e Cretton, che ha diretto il film con protagonista Simu Liu e di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, sarà il produttore esecutivo e forse dirigerà alcuni episodi. Wonder Man rientra nel più ampio accordo generale di Cretton con i Marvel Studios, che include anche molti altri progetti.

Wonder Man, il cui vero nome è Simon Williams, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee, Don Heck e Jack Kirby, pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Avengers n. 9 (ottobre 1964). Trasformato in un essere di pura energia ionica dal Barone Zemo affinché aiutasse i Signori del male a combattere i Vendicatori, Wonder Man finisce invece per simpatizzare con gli eroi unendosi a loro e divenendo, da allora, un pilastro della squadra nonostante le sue molte insicurezze e le continue battaglie con la propria mortalità. Il personaggio è anche conosciuto per essere stato l'interesse amoroso di Scarlet Witch per un breve periodo.

