Marvel Studios ufficializza una serie tv su She-Hulk per Disney+

Non solo Miss Marvel e non solo Moon Knight. I Marvel Studios continuano a stupire al D23 presentando delle nuove serie tv pensate per la piattaforma digitale Disney+.

Nel prossimo futuro vedremo anche l'introduzione del personaggio di She-Hulk che, come detto, otterrà una serie televisiva in live-action tutta sua e che i Marvel Studios realizzeranno per la piattaforma digitale Disney+.

Di She-Hulk all'interno del Marvel Cinematic Universe se ne parla da sempre. Ultimamente un rumor voleva una sua introduzione possibile in Spider-Man 3, prima che l'accordo tra Sony e Marvel andasse in fumo. Adesso sembra che il personaggio debutterà in uno show tutto suo.

Nei fumetti originali, Jennifer Walters è la cugina del noto Bruce Banner/Hulk. Dopo una trasfusione di sangue urgente, Jennifer viene contaminata con quello di suo cugino e diventa She-Hulk. Al contrario di suo cugino, Jennifer non è "solo grugniti" e "Spacca!" e di professione fa l'avvocato. Sarà interessante capire come Marvel affronterà tutte queste dinamiche e, soprattutto, se coinvolgerà Mark Ruffalo all'interno dello show.