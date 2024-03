Marvel svela finalmente cosa è successo con Ironheart e Wonder Man: che fine hanno fatto?

Le riprese di Ironheart sono terminate da diverso tempo e sembra passata una vita dall'annuncio della serie tv di Wonder Man, ma esattamente che fine hanno fatto queste due nuove, attese serie tv dei Marvel Studios previste per Disney+?

Durante una nuova intervista con il podcast Phase Zero di ComicBook, il produttore dei Marvel Studios Brad Winderbaum, responsabile della sezione streaming della Marvel che in questi giorni si sta preparando al debutto della nuova serie tv animata X-Men 97, ha parlato dello stato attuale dei due progetti, il primo pensato come sequel spin-off di Black Panther: Wakanda Forever e incentrato sulla giovane supereroina Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, mentre il secondo scelto per introdurre nel MCU un personaggio del tutto nuovo, Wonder Man.

"Detta francamente, all'inizio dalla Disney c'è stato il mandato di creare tutto ciò che potevamo per Disney+ il più rapidamente possibile", ha ammesso Winderbaum nell'intervista. "E poi c'è stato un cambiamento di strategia. E all'improvviso abbiamo dovuto iniziare a spalmare il più possibile le date d'uscita. Questo spiega molti dei ritardi. Per usare una metafora, è come se avessimo lasciato del cibo pronto nel forno per tenerlo al caldo. In realtà penso che, alla fine, è una scelta giusta che renderà le serie migliori. Ma si tratta di una decisione di business, francamente"

Ironheart, lo ricordiamo, dovrebbe uscire tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, mentre Wonder Man arriverà presumibilmente il prossimo anno.

