Marvel, finalmente svelata la data d'uscita ufficiale di Agatha: Darkhold Diaries?

La data di uscita ufficiale di Agatha: Darkhold Diaries, serie tv spin-off sequel di WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, è stata apparentemente appena svelata dai Marvel Studios.

Grazie ad un nuovo documento sul copyright depositata ufficialmente in queste ore dalla compagnia di Kevin Feige, ora sappiamo che la Marvel punta a far uscire Agatha: Darkhold Diaries il 19 settembre 2024: se tale data verrà rispettata, la serie arriverà in streaming sulla piattaforma Disney+ circa un anno dopo la tempistica di uscita originale, inizialmente prevista per la seconda metà del 2023. Vale comunque la pena notare che questa data d'uscita di Agatha: Darkhold Diaries è da ritenere come provvisoria poiché elencata in un documento legale che, per quanto ufficiale, i Marvel Studios non avevano pensato di condividere con il pubblico.

Ricordiamo che il curioso spin-off di WandaVision, una delle serie tv Marvel Cinematic Universe più misteriose della Saga del Multiverso, e che promette di affrontare tematiche e situazioni ben diverse da quelle tipiche del franchise di supereroi (come la stregoneria e la magia, e più in generale il mondo dell'occulto) continuerà la storia di Agatha Harkness, il personaggio interpretato da Kathryn Hahn nella serie tv WandaVision. Secondo le indiscrezioni, la serie sarà il punto di svolta per riportare Elizabeth Olsen nel MCU dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della follia.

Prima di chiudere no, non si tratta di un errore nel riportare il nome della serie: Agatha: Darkhold Diaries è il terzo nuovo titolo scelto dalla Marvel per il progetto.