Marvel, svelata la prossima serie tv in cui apparirà Moon Knight di Oscar Isaac?

La seconda stagione di Moon Knight non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma in queste ore sono emersi possibili novità in merito al futuro del supereroe di Oscar Isaac nel Marvel Cinematic Universe.

Stando al famoso scooper Can We Get Some Toast, infatti, Moon Knight apparirà nella serie tv animata Marvel Zombies, che sarà anche la prima serie d'animazione rated-r dei Marvel Studios e il secondo progetto vietato ai minori della saga dopo l'imminente Deadpool 3. Stando alle fonti dell'insider, dimostratosi ripetutamente affidabile in passato, Marvel Zombies vedrà un nuovo personaggio diventare il Pugno di Khonshu, ma non ci sono nuovi dettagli in proposito: si tratterà di una nuova delle tante personalità di Marc Spector/Steven Grant/Jake Lockley, oppure Marvel Zombies, essendo uno spin-off di What If, cambierà totalmente le carte in tavole in merito alle origini di Moon Knight? Rimaniamo in attesa di futuri aggiornamenti.

Ad ogni modo, i fan saranno certamente felici di vedere Moon Knight di nuovo in azione nel MCU, anche se in un contesto totalmente differente rispetto a quello della sua serie tv: come saprete, infatti, Marvel Zombies sarà una rivisitazione dell'omonimo episodio della prima stagione di What If, ambientato in una realtà alternativa nella quale la maggior parte della popolazione della Terra, inclusi i supereroi e i supercattivi, sono stati trasformati in zombie.

Ricordiamo che, secondo i leak di qualche settimana fa, Moon Knight farà parte dell'arco narrativo dark del MCU che porterà al film dei Midnight Sons.