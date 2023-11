Marvel: svelata ufficialmente la prossima serie tv MCU Spotlight dopo Echo

In questi giorni si è fatto un gran parlare di quali film e serie tv MCU usciranno sotto il banner Marvel Spotlight, la nuova etichetta dei Marvel Studios dedicata ai progetti con un taglio più realistico e con storie più 'character-driven', e adesso finalmente abbiamo una prima risposta.

Come saprete il primo titolo ad uscire come Marvel Spotlight sarà Echo, la nuova serie tv del Marvel Cinematic Universe sequel di Occhio di Falco e prequel di Daredevil: Born Again che è stata scelta appositamente per lanciare questa la nuova etichetta Marvel Spotlight, che oltre a storie specifiche avrà anche una nuova colonna sonora composta da Michael Giacchino, che sostituirà l'iconica fanfara che accompagna la diffusione del logo Marvel Studios prima dei film e delle serie tv MCU. Ma dopo Echo, quale sarà il prossimo titolo Marvel Spotlight?

Deadline ha confermato ufficialmente che, prossimamente, la nuova serie tv Marvel Spotlight dopo Echo sarà Wonder Man, serie tv sviluppata dal regista di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton: il regista ha lasciato la regia di Avengers: The Kang Dynasty per dedicarsi appositamente a Shang-Chi 2 e a nuovi titoli MCU non ancora annunciati, ma la sua priorità è attualmente la serie tv di Wonder Man: Destin Daniel Cretton ha co-creato la serie con Andrew Guest, che funge da showrunner, ed oltre ad essere il produttore esecutivo della serie e ha anche diretto i primi due episodi, con le riprese interrotte a causa degli scioperi di Hollywood che riprenderanno dopo la Festa del Ringraziamento.

