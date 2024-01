Marvel, svelate le tante scene tagliate da Echo? Nel finale alternativo c'era Daredevil

Mentre gli insider cercano di fare chiarezza sulla continuity di Daredevil: Born Again e Marvel's Daredevil di Netflix, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla complessa post-produzione di Echo e le conseguenti modifiche ai contenuti originali della serie tv.

Non tutti sanno o ricordano che per la serie tv con Alaqua Cox, sequel spin-off di Occhio di Falco e prequel di Daredevil: Born Again, inizialmente erano stati previsti un totale di 8 episodi, poi ridotti a cinque: il famoso scooper Can We Get Toast ha condiviso maggiori dettagli sulle tante scene tagliate dalla serie Disney+, inclusa una scena finale alternativa e la presenza del successore di Kingpin, Irina (forse un'interpretazione originale del MCU della villain di Iron Man, Irina Tarasova).

Secondo l'insider, la versione originale serie includeva una sottotrama sul cane scomparso di Biscuit e una maggiore attenzione alla relazione di Maya Lopez con sua cugina Bonnie. Inoltre, i flashback sugli antenati Choctaw di Echo erano sparsi per tutta la serie e non solo come sequenze d'apertura dei vari episodi, mentre i poteri di Maya dovevano emergere gradualmente e non in un'uscita scena nell'ultima puntata. Le indiscrezioni dello scooper sembrano trovare conferma da alcuni storyboard condivisi da Ed Laroche, nei quali apprendiamo che Maya avrebbe sfoggiato vari tatuaggi sul viso durante la serie, simbolo dei nuovi poteri acquisiti.

Infine, il finale originale di Echo mostrava Maya tornare a New York come investigatrice privata, con Matt Murdock che le avrebbe proposto un caso da seguire: la scena avrebbe anticipato il ritorno di Echo in Daredevil: Born Again, ma al momento non è dato sapere se Alaqua Cox apparirà nell'attesissima serie tv con Charlie Cox e Vincent D'Onofrio.



