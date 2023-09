Marvel, svelati i costumi alternativi per Visione in WandaVision

A due anni di distanza dal debutto di WandaVision, serie TV con protagonista Elizabeth Olsen ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, è stata svelata la concept art dei costumi di Visione e Scarlet Witch.

Uno sguardo alla concept art dei costumi (che trovate in calce all'articolo) pensati per Visione bianco e per Wanda Maxinoff che diventa Scarlet Witch hanno riportato in mente a tutto il fandom Marvel la scomparsa di Visione nel finale di WandaVision.

La copia di Visione, creato dal pezzo della Gemma della Mante di Wanda, è sparito con Billy e Tommy i loro due figli quando la maledizione di Scarlet Witch su Westview è caduta. Il "vero" Visione (che adesso è bianco) ha recuperato i ricordi ma non i sentimenti, è stato poi resuscitato da S.W.O.R.D. senza mai fare ritorno.

Il destino dell'androide, però, non è finito a Westview: Visione, infatti, dovrebbe essere protagonista della serie TV Vision Quest che avrebbe già una data di uscita. Lo show, tratto dalla serie a fumetti Vision di Tom King, vedrà l'androide tentare di recuperare la memoria dopo quanto accaduto in WandaVision con la possibilità di un cameo di Scarlet Witch, sebbene il finale di Doctor Stranger e il multiverso della follia.

Nell'attesa di scoprire se e quando Visione riprenderà coscienza di ciò che è stato, date uno sguardo ai nuovi steelbook di WandaVision.