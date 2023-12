Marvel, svelato l'eroe protagonista di Marvel Zombies: di chi si tratta?

Chi sarà il protagonista di Marvel Zombies? Per chi non lo sapesse, Marvel Zombies è la nuova serie animata dei Marvel Studios per la Saga del Multiverso che fungerà da spin-off della serie tv What If, che nella prima stagione presentava un universo alternativo governato dai supereroi zombi.

Nei fumetti Marvel questo universo narrativo esiste davvero, e venne pubblicato per la prima volta nel 2005 con una serie limitata di cinque numeri scritta da Robert Kirkman (che in seguito avrebbe creato The Walking Dead) e disegnata da Sean Phillips, ma la Marvel Zombies del MCU sarà molto diversa dall'opera originale ed espanderà l'episodio visto nella prima stagione di What If raccontando la storia di nuova generazione di eroi costretta a combattere contro il flagello dell'epidemia zombi che ha dimostrato il loro mondo.

Parlando con The Direct, la star di The Marvels e Ms Marvel Iman Vellani ha confermato che farà parte del cast di doppiatori della serie tv animata, per la quale ha già registrato le sue battute. Inoltre, la giovane attrice ha spiegato che Kamala sarà la protagonista di Marvel Zombies: chiaramente sarà una Variante della Kamala Khan vista su Disney+ in Ms Marvel e al cinema con The Marvels, ma si tratta del terzo progetto del MCU a mettere al centro la giovane supereroina: "Ci sono un sacco di personaggi fighissimi in Marvel Zombies ma Kamala è una specie di centro della storia. Quando mi hanno invitato a partecipare, hanno descritto il suo ruolo come una sorta di Frodo dei Marvel Zombies. La mia reazione è stata: 'Ma è fantastico, dove devo firmare?'".

Le poche immagini ufficiali di Marvel Zombies svelate finora hanno mostrato un team di protagonisti composto da Varianti di Ms. Marvel, Shang-Chi, Jimmy Woo, Occhio di Falco (Kate Bishop), Yelena Belova, Death Dealer, Red Guardian e Katy. Inoltre, sono state presentati anche varianti zombificate di Ikaris, Capitan Marvel, Scarlet Witch, Abominio, Capitan America, Occhio di Falco (Clint Barton) e Ghost.

La serie non ha ancora una data d'uscita ma è stato confermato che Marvel Zombies sarà il quarto titolo MCU vietato ai minori, insieme a Deadpool 3, Echo e Blade.