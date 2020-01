Marvel ha svelato l'intero cast vocale della serie animata di Hulu MODOK

Non è tutto Disney+ ciò che è Marvel verrebbe da dire guardando al catalogo Hulu: la piattaforma streaming, sebbene non possa fregiarsi del marchio Marvel Cinematic Universe, ha infatti in programma alcune produzioni animate che faranno sicuramente gola ai fan di Avengers e co. Una di queste è sicuramente MODOK.

Sulla serie dedicata al personaggio dei fumetti Marvel si sapeva relativamente poco finora, soprattutto relativamente al cast vocale che vi avrebbe preso parte: certa era infatti soltanto la partecipazione di Patton Oswalt, direttamente da Kim Possibile, nel ruolo del protagonista dello show.

Marvel ha però ora annunciato l'intero cast che parteciperà alla serie e, ci sentiamo di azzardare, si tratta di nomi che sicuramente non dispiaceranno ai fan: saranno Aimee Garcia (Lucifer), Ben Schwartz (Parks and Recreation), Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine), Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs), Beck Bennet (Saturday Night Live), Jon Daly (Kroll Show) e Sam Richardson (Veep) a prestare le voci ai personaggi di MODOK.

Gli episodi di MODOK sono stati ultimati soltanto pochi giorni fa. La serie Marvel, comunque, non è l'unica serie animata in procinto di sbarcare sulla piattaforma: Hulu ha infatti ordinato altre tre serie animate, delle quali una dedicata a Madagascar, il film animato del 2005 con Ben Stiller.