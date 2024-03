Marvel, svelato il numero di episodi di X-Men 97 e Spider-Man: saranno da record

Mancano pochissimi giorni all'uscita di X-Men 97 su Disney+, ma in queste ore sono emersi nuovi dettagli sulla durata della serie tv animata dei Marvel Studios alla quale seguirà anche l'attesa Your Friendly Neighbourhood Spider-Man.

Come confermato dal comunicato stampa della Disney, infatti, X-Men 97 avrà dieci episodi e diventerà la serie tv più lunga di sempre dei Marvel Studios: il record per le serie tv live-action appartiene a She-Hulk: Attorney at Law e a WandaVision, entrambe composte da un totale di 9 episodi, mentre sul fronte dell'animazione le prime due stagioni di What If...? sono formate da 9 episodi ciascuna, con X-Men 97 destinata a stabilire quindi un nuovo record.

Per altre notizie correlate, lo scooper Can We Get Some Toast afferma che anche Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, l'attesa nuova serie tv animata dedicata a Spider-Man e precedentemente nota con il titolo di Spider-Man: Freshman Year sarà composta da 10 episodi, con ogni capitolo che durerà circa 30 minuti: se confermato, allora la prossima serie animata con protagonista Peter Parker andrà a pareggiare il record di X-Men 97. Curiosamente, proprio grazie a X-Men 97 è tornata in voga la serie tv animata di Spider-Man, con il creatore dello show originale che vorrebbe realizzare un revival.

Per altri contenuti, sapete che nel trailer di X-Men 97 c'è anche un easter-egg su Spider-Man?