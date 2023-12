Marvel, svelato il roster per la prossima apparizione dei nuovi Avengers in What if

Il Multiverso continua a crescere nella seconda stagione di What if...?, e, al riguardo, molti fan si chiedono quali saranno i "rinnovati" Avengers nella serie Marvel. Per nostra fortuna, a svelarci il roster ufficiale è una delle scene anticipate dal poster: scopriamolo insieme!

Innanzitutto, tra i Vendicatori figura Captain Carter (alias Peggy Carter), che ha già tragicamente debuttato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Ad anticipare il suo arco narrativo è la scena post-credit della stagione precedente, incentrata su lei e Steve Rogers.

Segue The Wasp, stavolta senza l'iconico abito giallo della prima stagione. Al contrario, la prevalenza del rosso suggerisce che il personaggio in questione non sia Hope Van Dyne, bensì sua madre, Janet Van Dyne. La serie confermerà l'ipotesi? È ancora presto per dirlo!

Abbiamo inoltre Vedova Nera (Natasha Romanoff), nonostante probabilmente non coinciderà con la versione che sta fronteggiando Loki, e Iron-Man (Tony Stark): molti indizi ci suggeriscono che quest'ultimo non provenga dallo stesso universo in cui ha avuto origine Captain Carter.

Quanto a Occhio di Falco, debutterà per la prima volta nella serie TV e, sulla base dell'immagine, manterrà un aspetto pressoché identico alla controparte cinematografica. Infine, a chiudere la rassegna è Thor: la presenza di un Avengers "classico" non può che rassicurare i fan! Ricordiamo tutti la strepitosa puntata 01x07, in cui il Dio del Tuono cresce come figlio unico dopo che Odino ha restituito Loki alla famiglia.

Il primo episodio verrà pubblicato su Disney+ il 22 dicembre 2023, a cui ne seguirà uno al giorno. Per approfondire l'argomento, ecco quali altri personaggi saranno presenti in What if...? 2 basandoci sul trailer.