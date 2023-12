Marvel, svelato il primo set LEGO dedicato agli X-Men, ed è bellissimo

Per tutti i fan Marvel finalmente una novità interessante che riguarda il merchandising legato alla nuova serie animata degli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe. È arrivato il primo set di gioco di LEGO basato su X-Men '97, lo show in uscita su Disney+ all'inizio del 2024.

X-Men '97 non sarà soltanto un revival di X-Men: The Animated Series ma anche il primo progetto ufficiale dei mutanti all'interno del Marvel Cinematic Universe. LEGO nel frattempo ha già prodotto un set di X-Men '97, tra cui Wolverine da costruire con gli artigli di adamantio. Si tratta di un set ispirato soltanto alla serie animata in arrivo su Disney+ e non ai fumetti.



Nel set sono presenti l'X-Jet degli X-Men, con 359 pezzi e lo spazio per quattro mini-figure da inserire. Oltre a Wolverine sono presenti nel set anche Ciclope, Rogue e Magneto.

Da anni LEGO rispetta la tradizione di un set per il merchandising legato ad un film o una serie in particolare, così com'è successo con gli X-Men.



In particolare, la mini-figure di Magneto è particolarmente apprezzabile e probabilmente il personaggio risulterà fondamentale anche nell'economia della trama della serie animata in arrivo ad inizio del 2024. Chi sarà il villain di X-Men '97? Siete pronti a godervi le nuove avventure dei mutanti e la prima in assoluto nella narrazione del Marvel Cinematic Universe?



In attesa del primo ciclo di episodi, abbiamo cercato di capire se X-Men '97 avrà una seconda stagione.