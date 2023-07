Marvel, svelato il villain di Echo? E' clamorosamente legato a Daredevil: Born Again

Echo, la nuova serie Marvel dedicata all’eroina vista in Hawkeye, dovrebbe debuttare nell’ultimo trimestre del 2023 e, mano a mano che passano i giorni, si fanno sempre più interessanti i rumor che riguardano lo show. Oggi riportiamo l’indiscrezione a proposito del villain principale della nuova serie che sarà distribuita su Disney+.

Dopo aver ripubblicato le parole di Charlie Brewster a proposito della prima parte della produzione di Echo e con la pubblicazione dello show che si fa sempre più vicina, non possiamo non menzionare i rumor a proposito del villain principale dello spin-off di Hawkeye e che, per la prima volta per quanto riguarda Disney+, uscirà in una sola volta, regalando la possibilità ai fan di tuffarsi in un binge watching estremo già dal 29 novembre 2023.

Stando all’intuizione di Canwegetsometoast su Instagram, il cattivo principale della serie potrebbe essere Kingpin con la sconfitta del criminale che preparerebbe la strada al suo insediamento a New York e alla sua corsa come sindaco in Daredevil: Born Again.

Naturalmente questo potrebbe portare anche a un’apparizione di Echo nella serie dedicata al vendicatore cieco, ma anche questa non è che un’indiscrezione priva ancora di qualsiasi fonte.

In attesa di poter vedere il primo trailer della serie, capace magari di darci una visione più chiara di quello che potrà essere, vi lasciamo alle parole di Kevin Feige sulla prima versione di Echo.