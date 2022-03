Marvel, in sviluppo una nuova serie tv ambientata nello spazio per Disney+?

La fase 4 del Marvel Cinematic Universe ci ha portato un po' ovunque: in Russia, in Cina, nello Spazio... E nel Multiverso. Abbiamo visto davvero di tutto, come d'altronde ci si può aspettare dai progetti Marvel, ma pare che una nuova serie tv in sviluppo per Disney+ ci porterà ancora nello spazio.

Secondo quanto riportato anche dal sito Comicbook, infatti, i Marvel Studios starebbero lavorando a un nuovo progetto televisivo in cui lo spazio sarebbe un elemento predominante, considerato il nome provvisorio della produzione.

"Untitled Marvel Space Project" si legge infatti in un listino di produzione che riporta sia la dicitura Marvel Studios, che il nome di Kevin Feige come produttore di quella che sembra essere una serie tv per Disney+.

Lo status del progetto, come potete dalla foto nella gallery in calce alla notizia, indica che lo show è attualmente in fase di sviluppo, ma che punto dei lavori ci si trovare al momento ovviamente non è noto.

Adesso, però, non possono che partire le teorie e le speculazioni su chi e cosa potremmo vedere sullo schermo, se si tratterà di un nuovo personaggio mai visto prima che farà il proprio debutto, o magari dello spin-off di qualche titolo attuale come Thor: Love and Thunder o Doctor Strange nel Multiverso della Follia. E poi ci sarebbero quegli eroi che aspettiamo da tempo come Nova o gli X-Men versione Marvel Studios...

Le possibilità sono davvero tantissime, ma voi cosa ne pensate? Di cosa parlerà questo Marvel Space Project, se davvero si andrà avanti nella sua realizzazione? Fateci sapere nei commenti.