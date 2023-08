Marvel, in sviluppo un altro spin-off di WandaVison dedicato a Wiccan?

Stando alle ultime indiscrezioni di Daniel Ritchman i Marvel Studios avrebbero lavorato prima dello sciopero degli sceneggiatori a una serie tv spin-off di WandaVision e dedicata al personaggio di Wiccan. Pare quindi che Joe Locke potrà tornare nei panni di Billy Kaplan anche in un altro prodotto dell'MCU oltre a Agatha: Coven of Chaos.

Dopo avervi ricordato gli appuntamenti già fissati per le nuove opere della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, riportiamo oggi il rumor a proposito della serie sul personaggio di WandaVision che non era stata in alcun modo annunciata e su cui sembrerebbe che la Marvel sia riuscita a lavorare prima che lo sciopero della WGA fermasse gli sceneggiatori.

Figlio di Wanda e Visione, non è ancora chiaro come nella eventuale serie Wiccan verrà fatto sopravvivere agli eventi di WandaVision, se nella trama potrà essere inserito anche il fratello di Billy e quanto il nuovo progetto sarà soltanto una presentazione del personaggio anziché un vero e proprio show televisivo.

Intanto possiamo presumere che il ritorno di Wiccan possa essere introdotto in Agatha: Coven of Chaos e, nel caso le voci risultino veritiere, auspicare un ruolo rilevante del personaggio nei prossimi prodotti della Marvel per il cinema e per la televisione.

In attesa di sapere se il progetto esista realmente e se rientra nei piani della Marvel per il prossimo futuro, vi lasciamo a una classifica di tutte le opere della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.