Marvel Television: una piattaforma interamente dedicata alle serie animate?

L'ultima settimana è stata densa di novità per casa Marvel e lo scalpore suscitato dall'accordo raggiunto per un terzo film su Spider-Man non accenna a placarsi. Proseguono inoltre i lavori per Disney+, in uscita a novembre negli Stati Uniti.

È proprio quest'ultima a creare scompiglio tra le fila degli showrunner: la piattaforma streaming sarà la principale fonte di distribuzione dei live-action Marvel, grazie alla quale vedremo continuare molte delle vicende lasciate in sospeso con la chiusura della fase tre del MCU. Eppure, nonostante ci siano molti progetti in atto, sembrano non essere abbastanza.

Il fumettista di successo e responsabile della Marvel Television Jeph Loeb si è visto portar via alcune delle produzioni destinategli e altre ancora sono state cancellate ancora prima di entrare in produzione: i fan sono ancora sotto shock per la cancellazione di Ghost Rider. Le cause? Lo stesso Loeb avrebbe ammesso in un'intervista che tra le motivazioni principali vi sono i budget limitati di cui una, seppur importante, produzione televisiva dispone. Accordi precedenti prevedevano una netta suddivisione dei progetti tra i Marvel Studios di Kevin Forge e la Marvel Televsion per garantire continuità ad entrambe le divisioni, ma si dice che gli equilibri siano ormai compromessi.

Loeb continuerà a dirigere la produzione di show quali Agents of SHIELD e Runaways, presto affiancati dagli storici Howard the Duck, Hit-Monkey, MODOK, e Tigra & Dazzler, rivisitati per un pubblico più adulto, trend lungo in quale anche il rivale DCU si sta spingendo con la serie Harley Quinn. Sembra che il futuro della piattaforma sia sempre più indirizzato verso contenuti esclusivamente d'animazione, ma sarà vero?

Il futuro è incerto per la Marvel Television, che dovrà presto lottare per avere il suo spazio tra produzioni sempre più ingombranti, non ci resta che aspettare il debutto di Disney+, dal 2020 in Italia, per capire la direzione che prenderà la vicenda.