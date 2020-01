Marvel Television lascia spazio a Marvel TV Studios

Marvel Television è ormai il passato. In un comunicato stampa diffuso ieri si legge un cambio di nome da parte della sezione tv della Marvel che diventa Marvel TV Studios, una modifica che si adatta perfettamente ai cambiamenti che coinvolgono Marvel Studios. Il cambio di nome è stato accompagnato anche da alcune novità su progetti vari.

Il comunicato ha annunciato il cast di Marvel's M.O.D.O.K., con Patton Oswalt come protagonista vocale dello show animato, che comprende anche nomi del calibro di Ben Schwartz e Melissa Fumero di Brooklyn Nine-Nine.

Nell'annuncio si legge inoltre che Karim Zreik è stata accreditato come SVP Original Programming & Production per Marvel TV Studios. In precedenza Zreik aveva lavorato per Marvel Entertainment.



"Patton Oswalt e Jordan Blum stanno svolgendo un lavoro fenomenale nel porre le basi per questo eccezionale show, siamo entusiasti d'includere questo cast nella famiglia Marvel" ha dichiarato Karim Zreik.

In ogni caso il cambio di nome per Marvel Television era nell'aria, considerando di fatto la chiusura della sezione per aprire un nuovo capitolo della storia di Marvel.

Inoltre il cambiamento è anche figlio della modifica di ruolo di Kevin Feige nominato CCO di Marvel e quindi supervisore anche della sezione dedicata agli show televisivi. Un cambio epocale per Marvel nel corso della sua storia sul grande e piccolo schermo. Una modifica che quindi non riguarda soltanto il nome di Marvel Television ma di tutto il settore tv dello studio.