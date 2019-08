Marvel Television conferma nuove serie in arrivo, incluse per Disney+

In una nuova intervista con Deadline, il presidente della Marvel Television, Jeph Loeb, ha confermato le voci che vogliono lo studio pronto a realizzare una nuova serie tv in live-action per ABC.

Sebbene non confermi se sarà incentrato su una supereroina, come vogliono le voci di corridoio, Jeph Loeb ha però affermato che la Marvel sta lavorando con ABC per portare in vita una nuova serie televisiva che andrà a sostituire non solo Agent Carter, cancellata troppo presto per motivi che vanno al di là degli ascolti o dell'apprezzamento del pubblico, ma anche Agents of S.H.I.E.L.D., che si concluderà ufficialmente il prossimo anno.

"Si" conferma Loeb quando gli viene chiesto della nuova serie prodotta per ABC ma non si sbottona affatto e spiega che "tutto è top-secret, per il momento".

Ma non solo. Loeb ha confermato che la divisione televisiva della Marvel sta anche lavorando a degli show televisivi per la piattaforma digitale Disney+ che andranno ad affiancare i serial annunciati lo scorso San Diego Comic-Con dai Marvel Studios: "Tanto per chiarire show come Loki o WandaVision sono sviluppati e prodotti dai Marvel Studios, che è lo studio dietro i film cinematografici. Ma posso confermare che anche la Marvel Television sta sviluppando degli show per Disney+, solo che ancora non siamo pronti per annunciarli". E sulla possibilità che alcuni di questi possano includere personaggi che, fino allo scorso anno, erano in licenza alla Fox, lapidario spiega: "E' troppo presto per parlare di questo".