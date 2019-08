Marvel Television lavora con ABC ad uno show con protagonista una nuova supereroina

Quando Agents of S.H.I.E.L.D. andrà in onda con la sua ultima stagione, Marvel Television potrebbe già aver concretizzato un'altra serie che debutterà su ABC. Secondo un report di Deadline, ABC sta lavorando attivamente con Jeph Loeb e il team di Marvel TV per sviluppare un nuovo show che dovrebbe avere una supereroina come protagonista.

Questo progetto è non è collegato a quello guidato da Allan Heinberg, ordinato dalla rete lo scorso settembre e poi accantonato. Ovviamente su questo nuovo progetto - come consuetudine della Marvel - non sono stati rivelati i tempi di produzione né la data del debutto.

"Ho parlato con la Marvel e stiamo discutendo attivamente di un progetto in particolare" ha spiegato il presidente di ABC, Karey Burke a Deadline.



La frase non chiarisce i dubbi, poiché non è chiaro se la ABC abbia intenzione di sviluppare un personaggio già esistente o intende realizzarne uno nuovo. Potrebbe trattarsi anche di uno spin-off, legato ad un personaggio che in un'altra serie aveva un ruolo secondario.

Grazie alla fusione tra Disney e 20th Century Fox, Marvel Television si ritrova ora con un solo show via cavo; The Gift e Legion della Fox hanno chiuso i battenti mentre la settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. sarà quella conclusiva.

Ancora ignoto il destino di Cloak & Dagger, con i fan che attendono il rinnovo per una terza stagione e le speculazioni che circolano sul possibile passaggio a Hulu. Inoltre qualche mese fa si era parlato anche di una serie su Moon Knight.