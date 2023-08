Marvel, questa nuova teoria vi cambierà il MCU per sempre

È uscito di recente un video che spiega la timeline dell’universo cinematografico Marvel. Ogni giorno spuntano nuove teorie riguardanti l’ MCU, e in particolare una collegata alla serie tv Loki potrebbe cambiare completamente le carte in tavola.

La prima stagione dello show ha introdotto la Time Variance Authority, altrimenti nota come TVA, che esiste al di fuori dello spazio e del tempo. Il loro obiettivo è preservare la "Sacra Linea Temporale" gestendo il flusso del tempo. Ciò include il salto in universi diversi o l’eliminazione di linee temporali aggiuntive.

La discussione è iniziata quando un utente di Reddit ha chiesto se la TVA potesse "accedere e trattenere qualcuno nel Piano Ancestrale”, il luogo dove vengono portate le anime dopo la morte secondo la cultura del Wakanda. Gli utenti sembrano concordare sul fatto che la TVA probabilmente non ne avrebbe bisogno, in quanto non avrebbe alcun effetto sulla "Sacra Linea del Tempo". E, se così fosse, l'organizzazione potrebbe limitarsi a “sfrondare” l'universo in cui si è verificato l'evento, invece di seguire il personaggio nell'aldilà. Se la Marvel avesse intenzione di coinvolgere la Time Variance Authority nell’aldilà, le cose diventerebbero sicuramente interessanti.

La seconda stagione di Loki uscirà il 6 Ottobre sulla piattaforma Disney+, e potrebbe potenzialmente chiarire o aggiungere dettagli sul funzionamento della TVA.

Loki 2 è sicuramente un prodotto di punta dell’universo Marvel, e lo dimostra la rimozione di Elizabeth Olsen dal logo MCU, per lasciare spazio alla serie dedicata al Dio dell’inganno. E voi cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere nei commenti.