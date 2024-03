Marvel, una nuova teoria conferisce a Moon Knight un plot twist disturbante

Moon Knight è stato senza dubbio uno dei prodotti del Marvel Cinematic Universe più particolari, anche grazie al suo stile oscuro e poco tipico delle opere della Casa delle Idee. Una nuova teoria, nata su Reddit partendo dalla scena a metà dei titoli di coda dell’ultimo episodio, renderebbe la narrazione relativa al supereroe ancora più oscura.

Dopo aver riportato le parole di Hideo Kojima a proposito di Moon Knight, torniamo ad occuparci di una delle serie televisive più originali del mazzo proposto da Marvel per discutere dell’ultima teoria proposta sul social network da un utente particolarmente attento.

Partendo dalla terza identità di Marc Spector, quella di Jake Lockley, mostrata al pubblico nel corso di una scena montata dopo il finale dell’ultimo episodio dello show, l’utente ha spiegato la propria scioccante idea: “La mia teoria è che Jake abbia ottenuto da Khonshu il permesso di compiere un’uccisione più personale e di vendicarsi della madre di Marc per quello che lei gli ha fatto. Khonshu l’ha permesso perché Khonshu si occupa di giustizia, vendetta e punizione di coloro che abbiano fatto del male; e la madre di Marc aveva sicuramente fatto del male, visto che abusava dei bambini. Così Jake tornò a casa e uccise sua madre, e anche questo potrebbe essere ciò che lo ha reso così fedele a Khonshu. Poi, non molto tempo dopo, Marc ha ripreso il controllo del corpo e non si è mai reso conto di ciò che sia accaduto realmente a sua madre”.

Un’idea interessante e che, se fosse fondata, potrebbe essere ripresa in prossimi progetti relativi al personaggio. In attesa di saperne qualcosa di più e di avere conferme a proposito di una seconda stagione della serie, vi lasciamo alla nostra recensione di Moon Knight.