Marvel, Tom Hiddleston ha appena fatto la storia della saga con Loki 2: scoprite perché

Ebbene si, finalmente la seconda stagione di Loki è arrivata su Disney+. Questo ovviamente ha portato in molti a precipitarsi sulla piattaforma per vedere ogni settimana una nuova puntata che a quanto sembra stavolta molto più in alto rispetto a quanto era stato mostrato fino a questo momento nello spettacolo.

Come si vede dal trailer di Loki 2, lo show ha sicuramente in serbo più di qualche sorpresa per gli appassionati dell'MCU, ma non solo.

A quanto sembra la seconda interazione dello show ha anche segnato per sempre l'attore Tom Hiddleston, il quale ha ufficialmente fatto la storia dei Marvel Studios.

Ebbene si, a quanto sembra la star di Loki è ufficialmente il primo tra gli attori dell'MCU ad aver prodotto più di una serie in cui recita anche, in quanto era già stato produttore anche ai tempi della prima stagione.

Questo ovviamente apre ad un futuro con maggiori opportunità anche per tutti gli altri attori facenti parte di questo gigantesco e proficuo franchise al cinema e sul piccolo schermo.

Voi che ne pensate? In attesa di sapere come proseguiranno le vicende in cui è coinvolto il dio dell'inganno più amato dai fan, ecco la nostra recensione della 2x01 di Loki. Oltretutto, avete giù visto il trailer di The Marvels? Sarà il prossimo progetto cinematografico targato MCU!