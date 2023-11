Marvel, Tom Hiddleston e Brie Larson appariranno insieme al Tonight Show per Loki e Marvel

Lo sciopero degli attori si è concluso ufficialmente ieri dopo 117 giorni e questo ha subito sbloccato tutti i progetti che erano stati temporaneamente sospesi in vista del nuovo accordo tra sindacati e studios. Risolta la disputa, gli attori sono tornati a promuovere il loro lavoro, così Tom Hiddleston e Brie Larson appariranno al Tonight Show.

L'intervista congiunta condotta da Jimmy Fallon permetterà ai due attori più amati dai fan di promuovere finalmente i loro progetti del MCU usciti di recente, con la seconda stagione di Loki di Hiddleston che è terminata ufficialmente oggi con l'arrivo in streaming del sesto e ultimo episodio e The Marvels della Larson che è approdato nelle sale mercoledì scorso. Tra gli altri ospiti della puntata del Tonight Show ci saranno Eric Idle e gli ospiti musicali Rick Ross e Meek Mill.

Qualora aveste già recuperato le ultime uscite Marvel e foste in pari con la narrazione del MCU, vi invitiamo a leggere la spiegazione del finale di Loki 2 così come la nostra recensione di The Marvels.

In Loki, avevamo lasciato il dio dell'inganno di Hiddleston alle prese con il suo nuovo potere acquisito, ovvero la capacità di poter controllare i suoi salti temporali e di conseguenza il suo poter viaggiare in ogni punto del tempo e della Sacra Linea Temporale.

In The Marvels, Carol Danvers alias Captain Marvel (Brie Larson) ha recuperato la sua identità dai tirannici Kree e si è vendicata dell'Intelligenza Suprema. Ma le conseguenze indesiderate vedono Carol farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la inviano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super-fan di Jersey City, Kamala Khan (Iman Vellani) alias Ms. Marvel, e della nipote di Carol, ora astronauta di S.A.B.E.R., il Capitano Monica Rambeau (Teyonah Parris). Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare di concerto per salvare l'universo come "The Marvels".

Fateci sapere cosa ne pensate di entrambi i progetti, andando nella sezione dei commenti!