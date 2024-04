Marvel, Tom Hiddleston sul futuro di Loki nella Saga del Multiverso MCU

Dopo aver parlato del possibile cameo di Loki in Deadpool & Wolverine, l'attore Tom Hiddleston è stato intervistato dal Jimmy Kimmel Live Show sul futuro del Dio delle Storie nella Saga del Multiverso del MCU.

Parlando con il presentatore Jimmy Kimmel, a Tom Hiddleston è stato chiesto se avesse "finito con il personaggio di Loki" ma la sua risposta, in pieno stile Marvel, è stata a dir poco vaga: "Non so se ho finito con Loki: davvero non lo so”, ha detto la star. Kimmel lo ha guardato scettico, e ha sottolineato la fama della Marvel nel mantenere segreti i propri piani. "Soprattutto quando abbiamo a che fare con la Marvel, sappiamo che voi attori siete capaci di mentire apertamente in pubblico!".

A questa provocazione Tom Hiddleston non ha risposto, ma ha cambiato argomento e ha ammesso di essere molto soddisfatto col finale di Loki 2: "So che abbiamo raggiunto una sorta di conclusione narrativa con la seconda stagione, il che mi sembra molto soddisfacente". Inoltre, nella stessa intervista Tom Hiddleston ha rivelato di non considerare più Loki come un villain. "Una volta faceva delle scelte sbagliate, ma nel tempo è diventato più coraggioso ed eroico: ogni volta che mi ricordano che interpreto questo personaggio da 14 anni rimango a bocca aperta, mi ha cambiato completamente la vita."

Per altri contenuti vi segnaliamo che Tom Hiddleston farà The Night Manager 2 e 3, con nuove stagioni revival ordinate da Prime Video.

