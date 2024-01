Marvel, trailer storico: include scene di Netflix Daredevil, la continuity è ufficiale!

Dopo letteralmente anni di congetture, false speranze e smentite, Daredevil di Netflix è ufficialmente diventato canonico con il Marvel Cinematic Universe grazie ad un nuovo, storico trailer pubblicato in queste ore dai Marvel Studios.

Come potete vedere nel filmato promozionale disponibile in calce all'articolo, e pubblicato su YouTube da Marvel Entertainment, il nuovo teaser della prossima serie tv MCU Echo, in uscita dal 10 gennaio in esclusiva su Disney+, conferma che gli eventi di Daredevil fanno parte della continuity della saga: nel video, infatti, Wilson Fisk/Kingpin, interpretato dal solito Vincent D'Onofrio, ripensa al suo tragico e violento passato...e lo fa rivivendo scene prese a piene mani dalla prima stagione della serie tv di Daredevil di Netflix.

Dopo il ritorno di Vincent D'Onofrio in Occhio di Falco e di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk, i Marvel Studios avevano sempre taciuto su questo particolare non indifferente: gli eventi delle serie Netflix sono accaduti nel MCU o fanno parte del Multiverso Marvel? A quanto pare, adesso i fan hanno la risposta definitiva, con Echo che non solo assomiglierà alle serie tv Netflix nei toni adulti e nelle atmosfere dark...ma ne sarà un vero e proprio sequel.

In effetti, il reboot produttivo di Daredevil: Born Again è stato voluto da Kevin Feige per avvicinare la serie tv Marvel Studios a quella acclamatissima di Netflix, e ora sappiamo anche il perché di quella decisione.