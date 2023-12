Marvel, le tre migliori performance in un 2023 deludente

Sia la critica che il pubblico hanno chiarito quanto il 2023 dei Marvel Studios non sia stato dei migliori. La direzione presa dall'MCU, secondo molti, sembra essere sempre meno chiara. Nonostante ciò, però, ci sono state alcune performance capaci di restituire alla saga quel perduto splendore.

Con The Marvels che ha sancito il record di incasso più basso della storia del Marvel Cinematic Universe, le preoccupazioni della casa di produzione si stanno iniziando a far sentire. Più che un crollo, quella dei Marvel Studios è una continua altalena che passa da prodotti dimenticabili o che, addirittura, deludono i fan ad altri che fanno ricordare il motivo per cui questo franchise ha ottenuto, nel corso del tempo, così tanto successo. Insomma, nonostante le difficoltà dei guizzi ancora ci sono e l'MCU sembra ancora essere in grado di sparare qualche cartuccia importante soprattutto grazie all'incredibile contribuito delle performance dei suoi attori protagonisti.

Molto spesso si parla dei cinecomic come qualcosa che regge soprattutto sull'elemento visivo e poco sull'interpretazione. In realtà il 2023 dei Marvel Studios ha confermato quanto sia fondamentale la recitazione degli attori e il loro essere "diventati", dopo tutti questi anni, un tutt'uno con i loro ruoli. Ma quali sono le migliori 3 performance del 2023 dell'MCU?

Loki aka Tom Hiddleston

L'interprete de Il dio dell'Inganno ha sempre fatto sfoggio delle sue capacità che, durante la sua carriera, l'hanno portato anche a conquistare un Golden Globe al miglior attore protagonista in una miniserie. La questione, ovviamente, si è riflessa ancor di più nella seconda stagione di Loki dove, come si dice in questi casi, ha portato in scena il coronamento del percorso di un personaggio iniziato nel 2011. Carismatico, toccante e capace di arrivare ai suoi "buoni propositi".

Rocket Racoon aka Bradley Cooper

Anche se si parla di una performance vocale non vale meno. In Guardiani della Galassia Vol. 3 protagonista diventa, finalmente, il dramma di Rocket e del suo creatore. Un Frankenstein riadattato con un Alto Rivoluzionario che cerca in tutti i modi di creare la sua "creatura perfetta" fatta di genio ed intelligenza. La commozione e il dolore con cui Cooper presta la voce al procione più amato dell'MCU innalza ancor di più il film rendendolo commuovente e toccante.

Sonya Falsworth aka Olivia Colman

Potrebbe sembrare una decisione molto controcorrente a causa dei pessimi risultati raggiunti da pubblico e critica di Secret Invasion. Il poco apprezzamento raccolto dalla serie (in particolare negli ultimi episodi) però non leva il grande merito di Olivia Colman che è arrivata nell'MCU in punta di piedi con un personaggio che, a lungo andare, potrebbe far innamorare tutti. Presentata come un agente MI6 vecchia conoscenza di Fury che con i suoi modi sprezzanti, ironia inglese e capacità di farsi rispettare (e di incutere timore) è diventata, senza alcun dubbio, uno degli elementi di maggior successo della serie.

