Marvel, dalla tv alla pagina: due famosi eroi di Loki debuttano nei fumetti

Dalle pagine dei fumetti allo schermo televisivo e ritorno. Il Marvel Cinematic Universe ha portato i personaggi e gli archi narrativi che i fan hanno conosciuto su carta in un formato tutto nuovo, e, finalmente, dopo anni, può vantarsi di aver ispirato le pagine di sceneggiatori e disegnatori in quello che ormai è uno scambio biunivoco.

Dopo aver riportato che la Marvel avrebbe voluto una star di Harry Potter per il suo universo cinematografico, torniamo ad occuparci dei prodotti della Casa delle Idee per raccontare del fumetto, che, per una volta, è stato ispirato da una serie tv, invece che il contrario.

La storia “Spider-Gwen: The Ghost Spider”, presente su Web of Spider-Man #1 presenta infatti due personaggi che gli utenti Disney+ e in particolare i fan di Loki, dovrebbero conoscere bene.

Nella storia viene infatti mostrata brevemente la Time Variance Authority con due uomini su un ponte intenti a discutere: Mobius e Ouroborus.

Sebbene entrambi i personaggi siano già stati parte dei fumetti e siano nati su questo medium, queste due nuove versioni sembrano assolutamente simili a quelli mostrati nell’acclamata serie tv sul Dio dell’Inganno.

Un nuovo modo di connettere le ormai tantissime facce della Marvel, sempre più attenta a dare valore a ogni diverso dipartimento che componga l’azienda e a regalare easter egg ai fan dei supereroi.

In attesa di scoprire se la stessa scelta verrà fatta per altri personaggi e se Mobius e Ouroborus potranno tornare in nuove saghe per il piccolo o il grande schermo, vi lasciamo ai 5 prodotti Marvel Studios con i voti più alti su Rotten Tomatoes.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (4K UHD) è uno dei più venduti oggi su