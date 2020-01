I Marvel TV Studios sarebbero al lavoro su una serie segreta e su Secret Invasion

Finalmente delle buone notizie per la vecchia divisione televisiva della Marvel, dopo i licenziamenti in Marvel Television/Marvel TV Studios, una nuova indiscrezione li vedrebbe a lavoro su due serie TV molto importanti.

Secondo quanto rivela un insider del sito Bleeding Cool, il primo show seguirà le vicende di un supereroe di fama internazionale, più o meno sullo stesso livello di Loki, e che sarebbe già stato approvato dalla dirigenza. Mentre il secondo sarà una trasposizione per piccolo schermo dell'evento crossover "Secret Invasion" scritto da Brian Michael Bendis e disegnato da Leinil Francis Yu. Per chi non conoscesse l'opera si tratta della tentata invasione della Terra da parte di una setta religiosa degli Skrull, aiutati da degli Skrull che hanno assunto l'aspetto di alcuni supereroi.

Nell'ultima pellicola dedicata a Spiderman ci sarebbe un piccolo assaggio di questo evento, in quanto è stato rivelato che alcuni agenti degli Skrull sono al servizio dello SHIELD. Dopo il cambio di nome di Marvel Television sembra quindi che i dirigenti dell'azienda statunitense abbiano deciso di investire sulle loro opere originali che siamo sicuri andranno in onda nel nuovo servizio streaming di Disney+.

Nonostante tutto vi ricordiamo che per ora si tratta solo di voci di corridoio, non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un'ufficialità riguardo questi due nuovi show.