Marvel Universe, le serie TV in uscita nel 2022: il calendario aggiornato

Quello appena concluso è stato un anno ricchissimo per il Marvel Cinematic Universe, le cui cinque serie distribuite su Disney+ sono diventate fra le più viste nell'ultima stagione del piccolo schermo. Ma il 2022 non sarà da meno, con almeno quattro forse cinque nuovi titoli in arrivo su Disney+ secondo il nuovo calendario.

Sono innumerevoli i progetti seriali del Marvel Cinematic Universe con cui gli studios di Kevin Feige progettano di ampliare l’MCU nei prossimi anni. Tanti da riempire un intero almanacco o un’enciclopedia del piccolo schermo. Ripercorrerli tutti sarebbe impossibile. Ci concentreremo allora, in questo inizio di nuovo anno, sui titoli già ufficializzati di qui alla fine del 2022, con il calendario delle uscite che ha subito diversi slittamenti e aggiornamenti a causa del ritardi nelle riprese dovuti alla pandemia da Covid-19. Ecco il possibile calendario di uscite.

Nonostante fosse pensata per una distribuzione successiva, sembra proprio che il primo titolo ad approdare su Disney+ sarà il cupo e violento Moon Knight. La serie con protagonista Oscar Isaac, che si aggiunge alla pletora di grandi nomi del panorama hollywoodiano che stanno facendo il loro debutto nell’MCU, introdurrà l’antieroe di Marc Spector, ex marine e mercenario affetto da shock post-traumatico e da un disturbo psichiatrico che lo porta ad avere personalità multiple. Non si ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma è possibile che sarà entro la fine di questo primo trimestre, similmente al calendario cadenzato del 2021.

C’era incertezza intorno al secondo show in arrivo, ma considerando che è l’unico altro di cui abbiamo visto un trailer assieme a Moon Knight, possiamo pensare che sia avanti sulla tabella di marcia rispetto ad altri titoli. Si tratta di She-Hulk, versione in rosa – ma sempre in verde – di Mark Ruffalo: la cugina di Bruce Banner, Jennifer Walters, che sviluppa i poteri dopo una trasfusione di sangue irradiato. Com’è ovvio, Smart Hulk avrà un ruolo primario in She Hulk. Per quanto riguardo l’uscita, sempre in base agli intervalli dello scorso anno potrebbe essere il secondo trimestre del 2022 o alle soglie dell’estate.

Sarebbe dovuta uscire da tempo e comunque prima delle precedenti la serie su Kamala Khan, alias Ms. Marvel, giovane seguace di Captain Marvel. Eppure, dal momento che un trailer non è ancora pervenuto, potremmo dover aspettare l’estate o i primi di settembre per vederla su Disney+, con il Kingo di Eternals che sogna un crossover con Ms Marvel.

Il quarto e ultimo capitolo ufficializzato per il 2022 è Secret Invasion, serie ancora avvolta nel mistero sia per trama che per data d’uscita – potrebbe arrivare per la fine dell’anno – con Nick Fury e Maria Hill impegnati a smascherare un’invasione aliena sulla Terra da parte degli Skrull. Potrebbe essere l’occasione per approfondire quel famoso spin off su Laura Barton di Hawkeye.

In conclusione vogliamo scommettere su un jolly, visto che nella scorsa annata Marvel è riuscita ad arrivare a cinque serie dell’MCU. Nel 2022 la cinquina potrebbe essere raggiunta – dicono voci di corridoio – con Ironheart, incentrata sull’erede dello scomparso Tony Stark. Tuttavia questo esula dal programma ufficiale comunicato durante il Disney+ Day, quindi dovremo aspettare e sperare.