Marvel, l'ultima uscita del 2023 riceve un importante aggiornamento

Quando domani si concluderà Secret Invasion, con la distribuzione del suo sesto e ultimo episodio, il prossimo progetto del Marvel Cinematic Universe a vedere la luce sarà la Stagione 2 di Loki, seguita subito dopo da The Marvels al cinema. Dopodiché rimarrà solo un altro progetto targato MCU per il 2023, ovvero la serie dedicata a Echo.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Entertainment Tonight, Zach McClarnon, che ha interpretato William Lopez in Hawkeye, ha parlato del suo ruolo nella serie Echo, in arrivo su Disney+ a fine novembre. McClarnon ha ammesso per la prima volta di non essere stato "coinvolto molto nello show", e ha fatto notare che avrà una parte "molto più piccola" nella serie, in cui tornerà a impersonare il padre della protagonista:

"Non sono stato coinvolto nello show tanto quanto lo sono stato in precedenza, ovviamente. Era un ruolo molto più piccolo, ho lavorato solo [ad Atlanta] un paio di settimane ed è stata un'esperienza meravigliosa". Questo non è così sorprendente, considerando che il suo personaggio, William Lopez, è stato ucciso da Ronin nel periodo di cinque anni trascorsi tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Echo debutterà su Disney+ il 29 novembre 2023 e sarà l'ultimo tassello del MCU di quest'anno.

La star Marvel ha continuato lodando le "buone sceneggiature" degli episodi dello show: "Penso che abbiano alcune buone sceneggiature scritte da scrittori nativi americani e Sydney Freeland è un incredibile regista Navajo sul set, che ha guidato tutti alla grande".

McClarnon poi affermato che per Echo "vale la pena aspettare" e che pensa che ai fan piacerà molto la serie: "È la Marvel, prima di tutto. Sai, vale sempre la pena aspettare. Penso sia stata un'esperienza meravigliosa, e penso che alla gente piacerà Echo. Quello che ho letto e quello che ho visto accadere sul set è stato incredibile. Sono stato molto felice di farne parte di nuovo".

Nonostante sia morto, William Lopez dovrebbe ancora svolgere un ruolo importante in Echo, considerando che la serie probabilmente esplorerà ulteriormente le origini della protagonista e il rapporto con suo padre. In realtà, William è l'unico motivo per cui Maya Lopez ha deciso di tagliare i ponti con Kingpin, soprattutto perché ha scoperto che Wilson Fisk è colui che ha orchestrato l'omicidio di suo padre.