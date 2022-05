Marvel v Star Wars su Disney, è ufficiale: le nuove serie tv usciranno tutte il mercoledì

Disney Plus si è dimostrata una mossa a dir poco vincente per la Disney, trainata dalla popolarità delle acclamate serie tv originali dei Marvel Studios, che continuano a sviluppare le trame in eterno divenire del Marvel Cinematic Universe, e quelle Lucasfilm legate alla saga di Star Wars.

La programmazione e il catalogo della piattaforma si arricchiscono poi ogni venerdì con nuovi film, originali e non, e forse è questo il motivo che ha spinto la dirigenza a scegliere il mercoledì come giorno di uscita dei nuovi episodi delle serie tv, sia Marvel che Star Wars: e questo duello dei sogni, che si tradurrà in un grosso imbarazzo della scelta per gli spettatori, deflagrerà letteralmente nelle prossime settimane.

Questo perché, nonostante Obi Wan Kenobi sia ufficialmente iniziata venerdì scorso, dalla prossima settimana la serie con Ewan McGregor si sposterà il mercoledì (si, l'appuntamento col terzo episodio della serie sarà più breve del solito ed è fissato a mercoledì 1 giugno), cosa che il mercoledì successivo, l'8 giugno, si tradurrà con uno scontro con Ms Marvel, nuovo show del MCU che debutterà su Disney Plus proprio quel giorno. Praticamente, i primi tre episodi di Ms Marvel usciranno in contemporanea con le ultime tre puntate di Obi-Wan Kenobi, che terminerà il 22 giugno, lasciando così campo libero alla serie Marvel, che si concluderà invece il 13 luglio.

Dopo una breve pausa, però, questo trend si ripeterà anche nel mese di agosto: alla Star Wars Celebration, infatti, Lucasfilm ha rivelato che la nuova serie Andor debutterà con i primi due episodi su Disney+ il 31 agosto, non solo sempre un mercoledì ma anche un mercoledì che colliderà con la programmazione di She Hulk, che invece inizierà il 17 agosto. E dato che She-Hulk durerà per nove episodi mentre Andor andrà avanti per 12 puntate, i due show si sovrapporranno per sette settimane (il periodo potrebbe accorciarsi se She-Hulk dovesse esordire con una premiere da due episodi: il paragone potrebbe essere WandaVision, 'unica altra serie MCU Disney+ live-action durata più di sei episodi).

Sarà interessante vedere come questa programmazione condivisa inciderà sui numeri delle serie, ma al di là di questo si tratterà comunque di un anno ricchissimo per i fan: al termine del 2022, infatti, l'MCU avrà distribuito quattro serie quest'anno (Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk e What If...? Stagione 2; cinque serie, se Secret Invasion dovesse arrivare entro la fine di dicembre) mentre Star Wars ne avrà presentate cinque (The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi e Andor, ma anche le seconde stagioni di Visions e The Bad Batch).

