Marvel, Victoria Alonso conferma:'In arrivo altre serie animate'

Tra pochi giorni i Marvel Studios introdurranno una serie tv animata, What If...?, che debutterà su Disney+. Si tratta di un altro grande traguardo raggiunto da Kevin Feige & co. Dall'inizio del 2021 Marvel si è avventurata nel mondo della tv con WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki. In futuro ci saranno anche altre serie animate.

Intervistata di recente da Variety, la produttrice Marvel Victoria Alonso ha confermato che sono in arrivo altri show animati, specificando che un'intera sezione degli studios è stata adibita esclusivamente alla produzione di serie animate. Su Everyeye trovate il trailer e la data d'uscita di What If...?

"Avremo la nostra divisione d'animazione e il nostro mini studio, e ci sarà anche altro da fare. Siamo super entusiasti dell'animazione, che è il primo amore" ha dichiarato Alonso.

Dopo che Marvel Studios ha acquisito il totale controllo della produzione televisiva e cinematografica, il nuovo ramo dedicato all'animazione sembra essere un nuovo importante sviluppo all'interno della major.

Ovviamente i fan ora attendono innanzitutto l'uscita di What If...?, che potrebbe aprire ulteriori nuovi orizzonti al futuro dei Marvel Studios anche nel campo dell'animazione, dopo aver debuttato con il live action sul piccolo schermo con buon successo; prima grazie a WandaVision con Paul Bettany ed Elizabeth Olsen, proseguendo poi con The Falcon and the Winter Soldier e soprattutto con Loki, conclusa di recente.

Nel frattempo i Marvel Studios puntano a realizzare anche il film su Gli Illuminati.