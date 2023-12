Marvel, Vin Diesel rimpiazzato per la prima volta nel ruolo di Groot: chi lo ha sostituito

I primi episodi What If 2 hanno riportato sullo schermo uno dei personaggi più amati di Guardiani della Galassia e dell’intero Marvel Cinematic Universe mostrandoci una versione alternativa del Groot della trilogia di James Gunn. L’interpretazione del personaggio non ha però potuto contare sulla voce di Vin Diesel, da sempre doppiatore dell’eroe.

Dopo aver parlato del rifacimento di Die Hard in What If 2, torniamo a parlare della serie dedicata al multiverso Marvel per riportare l’assenza, come doppiatore, del protagonista della saga di Fast and Furious, sostituito nella sua interpretazione iconica del personaggio creato da Stan Lee, Jack Kirby e Dick Ayers.

A sostituire la sta di Pitch Black nello show animato, è stato chiamato Fred Tatisciore, doppiatore newyorkese che ha già lavorato per moltissime produzioni targate Marvel e DC.

Il budget limitato dello show e il calendario pienissimo delle star protagoniste del Marvel Cinematic Universe hanno portato anche alla defezione di altri due grandi protagonisti dei film sugli Avengers i cui personaggi sono tornati nella nuova stagione del prodotto per Disney+: sia Robert Downey Jr. che Scarlett Johansson non sono infatti tornati nei rispettivi ruoli di Tony Stark e della Vedova Nera, sostituiti rispettivamente da Mick Wingert e Lake Bell.

In attesa di poter vedere tutti gli episodi della serie animata ambientata in un universo parallelo rispetto a quello raccontato nel canone del Marvel Cinematic Universe, vi lasciamo a tutti i titoli della seconda stagione di What If.