Marvel, Vincent D'Onofrio su Echo: 'Maya è come una figlia per Kingpin'

Dopo averlo visto in azione in Hawkeye ma prima di rincontrarlo nell'attesissima Daredevil: Born Again, l'attore Vincent D'Onofrio riprenderà i panni del villain Kingpin anche in Echo, spin-off della serie tv di Occhio di Falco dedicato a Maya Lopez.

In Occhio di Falco di Disney+, è stato rivelato che Wilson Fisk è lo zio adottivo di Maya Lopez, alias Echo, interpretata Alaqua Cox (nessuna parentela con Charlie Cox, star di Daredevil). La loro relazione nella serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld è culminata con un brutale scontro nel quale Maya mette fuori combattimento Fisk sparandogli a bruciapelo, in una scena dichiaratamente ispirata ai fumetti di Daredevil della Marvel Comics.

Al momento non è chiaro come Wilson Fisk sia sopravvissuto, ma Kingpin tornerà nella serie tv di Echo e parlando con Newsweek D'Onofrio ha spiegato: "C'è un forte legame tra Wilson e Maya, il loro è una sorta di rapporto padre-figlia, e nella serie tv Echo questa dinamica sarà affrontata in maniera super emotiva. Ci saranno scene molto profonde, e faremo lo stesso in Daredevil: Born Again."

Chiaramente le due serie tv saranno strettamente legate, anche se al momento nessuna delle due ha ancora una data d'uscita ufficiale: Echo è attesa per il 2023, mentre Daredevil: Born Again prevista per la prima parte del 2024 ed è attualmente in fase di produzione.