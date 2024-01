Marvel, Vincent D'Onofrio: 'Ho proposto un episodio di What If su Kingpin'

Negli ultimi anni, il Wilson Fisk / Kingpin di Vincent D'Onofrio ha acquisito un'importanza sempre maggiore all'interno del Marvel Cinematic Universe. Dopo l'esordio in Hawkeye, lo abbiamo rivisto in Echo e sarà centrale nella nuova Daredevil: Born Again. D'Onofrio aveva anche proposto una storia incentrata su lui per la serie animata What If...?.

Nel corso di una recente intervista con ComicBook.com, D'Onofrio ha condiviso la sua idea per una storia What If...?, ovvero una narrazione standalone su una versione non canonica di Wilson Fisk proveniente da un universo alternativo. Invece di una storia che lo vede alle prese con un personaggio diverso da quelli tipicamente associati a Kingpin (Daredevil, Elektra, Spider-Man, ecc.), gli piacerebbe vedere una versione più realistica in cui non ci siano supereroi a ostacolare Fisk.

Recentemente, abbiamo visto il personaggio in Echo, con D'Onofrio che ha elogiato i costumi di scena della serie, che gli hanno consentito di tenere il suo peso.

"Mi piacerebbe realizzare una storia su Fisk alla What If...? Mi piacerebbe esplorarlo al di fuori della solita dinamica di cattivi e supereroi. Mi piacerebbe vedere una versione davvero più realistica, un po' come hanno fatto con il Joker... Un approccio più interiore e dieci volte più oscuro di quello che abbiamo fatto con lui finora. Sarebbe davvero interessante esplorarlo". D'Onofrio potrebbe certamente realizzare questa idea, anche perché ha recentemente confessato di aver letto tutto su Kingpin.

Se avete visto la serie Netflix Daredevil, vi renderete conto che "dieci volte più oscuro di tutto ciò che abbiamo fatto con lui finora" è un'affermazione piuttosto audace. Quando Wilson Fisk entrava davvero in azione in quella serie, si trasformava in un mostro violento e furioso e veniva rappresentato mentre commetteva alcuni atti orribili (ad esempio il modo in cui usava la portiera di un'auto per ridurre in poltiglia la testa di un uomo). Anche le sue origini hanno fatto rabbrividire tutti: nella serie in streaming un giovane Fisk uccide il padre violento usando un martello. Come si può essere più oscuri di così?

Sebbene sarebbe una sfida per una storia di What If...? presentare una versione più violenta di Kingpin, sarebbe anche molto spaventoso vederlo operare in un mondo in cui non ci sono forze in grado di fermarlo. Sia nei fumetti che nel canone consolidato del MCU, il personaggio commette crimini terribili e, anche se Daredevil e altri vigilanti riescono a fermarlo, non rimane mai fuori scena per molto tempo. Assistere a ciò che potrebbe realizzare senza restrizioni sarebbe certamente inquietante.