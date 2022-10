Marvel, Visione avrà una serie Disney Plus tutta sua? Paul Bettany pronto a tornare

Visione è pronto a tornare nel Marvel Cinematic Universe! Secondo quanto riportato dal celebre insider Jeff Sneider, solitamente molto affidabile, pare che i Marvel Studios stiano mettendo in cantiere una serie per Disney Plus con protagonista proprio il Visione di Paul Bettany, che quindi riprenderebbe il ruolo dopo gli eventi di WandaVision.

Secondo quanto detto da Sneider nel corso del podcast The Hot Mic, i Marvel Studios starebbero sviluppando una serie tutta su Visione intitolata Vision Quest (da non confondere con l'omonimo film sul wrestling con Matthew Modine del 1985). "Mi hanno detto che la prossima settimana la Marvel aprirà una writers' room per una serie su Visione intitolata Vision Quest", ha detto Sneider. Ha poi aggiunto che questa informazione "proviene da una buona fonte che è stata accurata in passato".

È interessante notare che di recente Sneider ha riferito correttamente che Harrison Ford si sarebbe unito al MCU come nuovo Thaddeus "Thunderbolt" Ross, cosa che dà certamente maggior credito al suo ultimo scoop.

Inoltre, Vision Quest è il nome di una storyline della Marvel Comics della fine degli anni Ottanta con protagonista Visione, che si svolgeva sulle pagine di West Coast Avengers. In quell'arco narrativo, Visione fu smantellato, la sua pelle artificiale divenne bianca e perse la capacità di provare emozioni, cosa che alla fine portò alla separazione da Wanda Maximoff/Scarlet Witch. Naturalmente, i fan del MCU hanno già visto una versione di questi eventi nella seconda parte della prima serie Disney+ dei Marvel Studios, WandaVision. Detto questo, Sneider afferma di non sapere se Vision Quest dei Marvel Studios adatterà direttamente l'omonimo arco narrativo.

Il già citato Paul Bettany ha fatto il suo debutto nel MCU nel primo film del franchise, Iron Man (2008), come voce dell'assistente A.I. di Tony Stark/Iron Man, J.A.R.V.I.S. Bettany ha poi ripreso il suo ruolo di J.A.R.V.I.S. in Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013) e Avengers: Age of Ultron (2015), prima di apparire anche in carne e ossa come Visione.

Bettany ha ripreso il ruolo di Visione in Captain America: Civil War (2016) e Avengers: Infinity War (2018), e ha incontrato la sua fine per mano di Thanos in quest'ultimo film.

Tuttavia, Bettany ha ripreso il ruolo nella serie Disney+ WandaVision, che ha debuttato nel 2021 per dare il via alla Fase 4 del MCU. Nella serie, l'amante di Visione, Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, ha creato un finto Visione come parte della sua più grande illusione, il morphing della realtà, sulla città di Westview. I resti del vero Visione, nel frattempo, venivano sperimentati dallo S.W.O.R.D., portando alla creazione di "White Vision".

In base a quanto riportato da Sneider, sembra che i Marvel Studios abbiano tutta l'intenzione di concentrarsi su White Vision nel prossimo futuro. Ricordiamo che WandaVision ha già uno spin-off in arrivo: le riprese di Agatha: Cohen of Chaos sono state posticipate di poco.