Marvel, 'Vogliamo i trailer di WandaVision e Falcon': la divertente minaccia su Twitter

Il calendario delle uscite cinematografiche e televisive del 2020, come sappiamo, è stato sconvolto dall'emergenza coronavirus, che ha fatto slittare la pubblicazione o la produzione di tantissimi titoli. Ne risente anche il Marvel Cinematic Universe, con lo slittamento di film come Black Widow e con il caos su WandaVision e altre serie Disney+.

I fan continuano ad attendere pazienti e speranzosi, ma è dal Super Bowl di febbraio che non si vedono nuove immagini o trailer, che almeno alleggerirebbero l'attesa e stuzzicherebbero la curiosità.

Due utenti Twitter hanno cercato di risolvere il problema a modo loro, "minacciando" in un divertente video i Marvel Studios. Nel filmato, visibile anche in calce alla news, Kirk Deveyck e Julien Keermelckbrugge, con lo sguardo da duri e la musica da film d'azione in sottofondo, recitano: "Questo non è uno scherzo. Non siamo felici, questo messaggio è per i Marvel Studios. Qual è il vostro problema? Dove sono i trailer? Siamo stanchi, pubblicate qualcosa. Non possiamo andare al cinema, lo capiamo, ma dateci un trailer."

I due ragazzi citano poi The Eternal, WandaVision, Falcon and The Winter Soldier. "Vogliamo i trailer! Dove sono?" Il video si conclude con una sorta di un ultimatum: "Avete una settimana per pubblicare tutti e tre i trailer", invitando i fan a commentare con l'hashtag #OneWeek sotto ogni post della Marvel.

In attesa di scoprire se l'iniziativa avrà successo, rimandiamo alle ultime novità sulla data di uscita di Falcon and The Winter Soldier.