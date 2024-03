Marvel voleva la star di Harry Potter Miriam Margolyes: 'Dissi no, non mi piace l'America'

Nel suo ultimo libro, l’attrice britannica Miriam Margoyles, interprete della professoressa Sprout nella trasposizione di Harry Potter, si è lasciata andare a diverse rivelazioni, raccontando anche del rifiuto alla proposta di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe dovuta a una serie di problemi legati alla produzione del prodotto.

Dopo aver condiviso una lista di 5 ruoli perfetti per Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe, torniamo a parlare del mondo trasposto dai fumetti dei supereroi della Casa delle Idee per riportare le parole dell’attrice naturalizzata australiana a proposito di una trattativa non andata a buon fine per la sua partecipazione a un film del franchise.

Nel suo libro Oh Miriam, uscito nel settembre del 2023, la Margoyles ha accennato la cosa, andando ancora più nel dettaglio durante una recente intervista.

Queste le parole dell’interprete di Romeo + Giulietta: “Mi hanno contattato dicendomi che stessero preparando una storia sulle streghe. E io ho pensato: ‘OH Dio, niente altre streghe, l’ho fatto con Harry Potter’”.

Quindi la Margoyles ha spiegato: “Non mi piace l’America e non volevo stare ad Atlanta per quattro mesi. Quindi ho semplicemente chiesto un milione di sterline e loro mi hanno risposto che ne avrei ricevuto mezzo. E dopo che ho rifiutato, la cosa è finita. Quindi, in fondo, è più una storia sulla mia avidità piuttosto che su altro”.

Un racconto piuttosto sincero e che fa capire molto del carattere deciso dell’attrice. A proposito del rapporto delle stelle del cinema con i cinecomic, vi lasciamo all’indiscrezione che vorrebbe Ryan Gosling aver firmato per il Marvel Cinematic Universe.

