Marvel, ci sono voluti 10 mesi per completare questa singola scena di Moon Knight

Nonostante sia passato più di un anno dal suo debutto su Disney+, i segreti della lavorazione di Moon Knight non si sono ancora esauriti e questo la dice lunga sul livello di complessità con cui vengono lavorati i prodotti del Marvel Cinematic Universe. In questo caso, il dettaglio riguarda una singola scena presente nella prima stagione con Oscar Isaac.

La scena in questione è quella che vede il personaggio di Steven Grant entrare in un bagno del museo in cui lavora per sfuggire alla misteriosa creatura delle tenebre che lo sta perseguitando già da qualche sequenza. Nella scena, vediamo quindi Oscar Isaac guardare il suo riflesso allo specchio che viene moltiplicato innumerevoli volte. Ebbene, per realizzare questa scena sono stati necessari 10 mesi di lavoro da parte degli addetti ai VFX.

Il motivo? Cancellare il cameraman presente in ogni singolo riflesso sullo specchio. Gli addetti ai VFX hanno dovuto cancellare la sua figura da ogni riflesso prima di consegnare questa singola scena alla produzione nella sua versione definitiva. Un lavoro davvero impressionante e ingente, solo per una scena. La scena in questione è presente nel primo episodio di Moon Knight, dove fa la sua comparsa in grande stile della prima configurazione del supereroe Marvel e del suo caratteristico costume.

Qualche tempo fa, Isaac aveva commentato la possibilità di vedere una seconda stagione di Moon Knight, ma al momento non c'è ancora niente di certo:

"Ci sono state alcune conversazioni specifiche. Sono state piacevoli. Se non ci sono altri dettagli è perché non ci sono davvero. Non sappiamo [se ci sarà una seconda stagione], ma ne stiamo parlando. In verità, si tratta della storia. C'è una storia che vale la pena raccontare? È interessante? Mi sentirò in imbarazzo quando uscirà? Quindi si tratta solo di capire se c'è qualcosa in cui vale la pena riversare tutto quello che hai. E con Moon Knight si trattava proprio di questo. Si tratta di creare una struttura in modo che ogni mattina, quando suonava la sveglia, non vedevo l'ora di arrivare sul set perché volevo provare qualcosa di diverso. Sia che [il Moon Knight di Isaac ritorni] in un'avventura di gruppo, sia che arrivi una grande idea per una seconda stagione, sia che si tratti di un film standalone o di qualsiasi altra cosa, penso che si tratti solo di approcciarsi al progetto con questa mentalità. È la storia viene prima di tutto".

La prima stagione di Moon Knight è disponibile in streaming su Disney+.