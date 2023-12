Marvel vs MonsterVerse, per Wyatt Russell c'è molta differenza tra US Agent e Lee Shaw

La nuova serie tv del MonsterVerse, Monarch: Legacy of Monsters, unisce per la prima volta sullo schermo Kurt Russell e il figlio Wyatt Russell. In realtà, i due non compaiono mai nella stessa scena perché interpretano lo stesso personaggio, Lee Shaw, nella versione anziana e giovane. Un nuovo debutto per Wyatt Russell dopo l'MCU.

Intervistato da Cinemablend, Russell ha sottolineato come tra i due personaggi, Lee Shaw in Monarch: Legacy of Monsters e US Agent nel Marvel Cinematic Universe, ci siano parecchie differenze. Per la prima volta, Kurt e Wyatt Russell interpretano lo stesso personaggio.



"Credo che Lee sia... È un po' più radicato nella realtà, stranamente, anche se è un film sui mostri. È più una persona reale. John Walker... Prende il super siero, è un supereroe, quindi il percorso è da persona normale a supereroe. Lee è davvero guidato da principi morali ma i suoi principi potrebbero essere ambigui. Non è guidato da ciò che guida John. Non è guidato dall'insicurezza e dal 'non sono abbastanza bravo' e 'devo essere qualcosa che non sono'. Sono due persone molto diverse in questo senso. Sì, due persone totalmente diverse ma un po' delle stesse cose sono presenti" ha dichiarato Russell jr.



Ultimamente Wyatt Russell si sta dedicando parecchio al piccolo schermo. Al cinema non compare dal 2021, quando recitò in La donna alla finestra di Joe Wright, adattamento dell'omonimo romanzo di A.J. Finn.

