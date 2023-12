Marvel What If 2, nuovi dettagli sull'episodio ispirato a 1602 di Neil Gaiman

Tra i nuovi scenari di What If 2 c’è anche Marvel 1602. Ed ecco alcuni nuovi dettagli sull’episodio della serie a esso dedicato.

Lo scooper @wecangetsometoast ha pubblicato un post sul social X che anticipa il tono e il villain dell’episodio "What If... The Avengers Assembled in 1602?", il tweet recita così:

“WHAT IF... The Avengers Assembled in 1602?" sarà un mix di magia e steam punk. Il cattivo dell'episodio sarà l'Imperatrice Hela con il Distruttore 1602 e il suo esercito di soldati Yellow Jacket.”

Hela sarà protagonista anche dell’episodio "What If... Hela found the Ten Rings?", e non è escluso che la medesima variante del villain appaia in entrambi gli episodi. Il fumetto Marvel 1602 è stato scritto da Neil Gaiman e disegnato da Andy Kubert, e “reimmagina i supereroi iconici nell'era elisabettiana. Ambientata nel 1602, la storia si svolge in un Universo Marvel alternativo dove personaggi come Nick Fury, Doctor Strange e Spider-Man co-esistono in un mondo di magia, intrighi e macchinazioni politiche.”

La seconda stagione di What If verrà distribuita in maniera del tutto inedita sulla piattaforma streaming Disney+, difatti la serie esordirà in streaming il 22 dicembre, e successivamente verrà rilasciato un episodio al giorno per ben 9 giorni di fila. In What if 2 saranno presenti anche tanti altri personaggi.

E voi guarderete la seconda stagione di What If durante le vostre giornate natalizie? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.