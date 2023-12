Marvel What If 2: grandi ritorni dal Multiverso nel trailer finale della nuova stagione

A poco più di una settimana dai nuovi episodi della seconda stagione, Marvel ha deciso di lanciare il nuovo trailer di What If...? 2, che tornerà su Disney+ tra pochi giorni. Il trailer mostra diverse sequenze interessanti ma in particolare propone il primo sguardo sul Multiverso, introdotto nel finale dell'ultima stagione di Loki.

Nel video si vede molto di più del design ispirato a Yggdrasil... decorato come un albero di Natale! Inoltre, nel trailer il personaggio del villain Justin Hammer (Sam Rockwell) indossa l'armatura Hulkbuster per uno scontro con Tony Stark.

Dopo anni di speranze tra i fan finalmente il villain di Iron Man 2 è pronto per tornare a contrastare Stark.



La compositrice Laura Karpman ha confermato il suo ritorno per la seconda stagione:"La cosa sorprendente di What If... ? è che ogni episodio è diverso, quindi ricominci da capo ogni volta. Ogni episodio è il suo piccolo mondo o un grande mondo. È un lavoro fantastico". Su Everyeye potete recuperare la recensione della prima stagione di What If...?



Nebula, Happy Hogan e Hela sono tra i personaggi maggiormente noti e apprezzati che parteciperanno anche a questa seconda stagione di What If...?

La serie animata è prodotta esecutivamente da Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Bryan Andrews e AC Bradley.

Nel frattempo sono state svelate le trame ufficiali di What If...? 2.