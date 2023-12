Marvel What If 2 da oggi su Disney+: 5 cose da sapere sulla serie animata MCU

Da oggi in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ esce la seconda stagione di What If, acclamata serie tv animata targata Marvel Studios ambientata negli angoli più disparati della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.

In preparazione alla visione, ecco 5 cose che dovete sapere su What If 2:

Un nuovo modello di distribuzione : What If 2 seguirà un modello di distribuzione a dir poco inedito per il Marvel Universe, dato che a partire da oggi 22 dicembre la serie tornerà su Disney+ ogni giorno per i prossimi 9 giorni, con un episodio alla volta da qui al 31 dicembre come una sorta di calendario dell'avvento in stile Marvel.

: What If 2 seguirà un modello di distribuzione a dir poco inedito per il Marvel Universe, dato che a partire da oggi 22 dicembre la serie tornerà su Disney+ ogni giorno per i prossimi 9 giorni, con un episodio alla volta da qui al 31 dicembre come una sorta di calendario dell'avvento in stile Marvel. Il primo personaggio originale del MCU : nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di vedere in anteprima tutti gli episodi di What If 2, ma senza fare spoiler possiamo già parlarvi di Kahhori, la prima supereroina originale del MCU. Già ampiamente pubblicizzata dai Marvel Studios e mostrata anche nel trailer, Kahhori è la prima supereroina MCU che non viene dai fumetti Marvel Comics ma che nasce qui, in What If, un po' come Harley Quinn nacque sulla serie tv animata di Batman: il personaggio sarà al centro di un episodio che immagina cosa sarebbe successo se il Cubo Cosmico fosse caduto sulla Terra nei pressi di una tribù indiana nell'America di diversi secoli fa.

: nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di vedere in anteprima tutti gli episodi di What If 2, ma senza fare spoiler possiamo già parlarvi di Kahhori, la prima supereroina originale del MCU. Già ampiamente pubblicizzata dai Marvel Studios e mostrata anche nel trailer, Kahhori è la prima supereroina MCU che non viene dai fumetti Marvel Comics ma che nasce qui, in What If, un po' come Harley Quinn nacque sulla serie tv animata di Batman: il personaggio sarà al centro di un episodio che immagina cosa sarebbe successo se il Cubo Cosmico fosse caduto sulla Terra nei pressi di una tribù indiana nell'America di diversi secoli fa. Come nasce What If : l'idea di questa serie tv animata arriva direttamente dai fumetti Marvel, dato che si tratta dell'adattamento diretto di un concept che la Marvel Comics ha sviluppato negli anni nell'omonima serie di fumetti che esplorava realtà alternative nell'Universo Marvel. Negli anni sono stati sviluppati diversi volumi, 1977-1984, 1989-1998, 2005, inizio 2006, fine 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2018.

: l'idea di questa serie tv animata arriva direttamente dai fumetti Marvel, dato che si tratta dell'adattamento diretto di un concept che la Marvel Comics ha sviluppato negli anni nell'omonima serie di fumetti che esplorava realtà alternative nell'Universo Marvel. Negli anni sono stati sviluppati diversi volumi, 1977-1984, 1989-1998, 2005, inizio 2006, fine 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2018. Ci sarà una stagione 3 : si, i Marvel Studios hanno già confermato ufficialmente che What If tornerà prossimamente con una terza stagione. Non c'è ancora una data d'uscita, ma visto il folto programma di titoli MCU in arrivo sia al cinema che su Disney+ bisognerà presumibilmente attendere il 2025.

: si, i Marvel Studios hanno già confermato ufficialmente che What If tornerà prossimamente con una terza stagione. Non c'è ancora una data d'uscita, ma visto il folto programma di titoli MCU in arrivo sia al cinema che su Disney+ bisognerà presumibilmente attendere il 2025. Le prossime serie tv animate Marvel: What If è solo la prima serie tv animata dei Marvel Studios, ma ne sono in arrivo molte altre. Già nel 2024, infatti, su Disney+ arriveranno ben 3 nuove serie animate, ovvero X-Men 97, Your Friendly Neighbourhood Spider-Man e Eyes of Wakanda. Inoltre, insieme a What If 3 è sviluppo anche Marvel Zombies, spin-off di uno degli episodi più famosi della prima stagione di What If.

Per altri contenuti, scoprite tutti i titoli dei nuovi episodi di What If 2, che forniscono grossi indizi sulle trame di ciascuna puntata.