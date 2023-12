Marvel What If 2 promossa o bocciata? Le reazioni della critica per la nuova serie MCU

What If...? 2 è sempre più vicina al suo debutto su Disney+ e cominciano ad arrivare le prime recensioni da parte della critica che ha avuto modo di vedere i primi due episodi della serie animata dedicata al Marvel Cinematic Universe e che pare essere soddisfatta del lavoro fatto sulle storie ambientate in realtà alternative a quelle canoniche.

Dopo aver anticipato alcuni dettagli sull’episodio ispirato a 1602 di What If...? 2, torniamo a parlare della serie animata che verrà distribuita su Disney+ a partire dal 22 dicembre 2023, per riportare i primi pareri da parte degli addetti ai lavori che hanno potuto vedere le prime puntate dello show.

Caitlin Tyrrell di Screen Rant ha espresso il suo parere su Twitter: “Ho visto 2 episodi della seconda stagione di What If…? ed è ancora più forte della prima! L’animazione è ancora più fluida e il gioco sul genere continua a essere fantastico. Nebula ha un grande arco narrativo e Happy Hofan è al centro dell’attenzione in un episodio perfetto per le festività natalizie”.

Della stessa opinione Wendy Lee Szany di Nerds of Color: “Ho appena visto i primi due episodi di What if…?. Estremamente divertente e intrigante. Il primo episodio inizia con un thriller oscuro che segue Nebula e cosa succederebbe se si unisse alla Nova Corp. Il secondo episodio ha un tema più festoso, che non vi svelo. Sappiate solo che è divertente”.

Anche Jazz Tangcay di Variety ha espresso un parere più che positivo: “Ho appena visto i primi due episodi della stagione 2 di What If…? L’animazione dei Marvel Studios è impressionante. Lo speciale natalizia è pieno di cenni alla stagione e ai film del periodo. Da notare l’omaggio a Die Hard. E poi c’è la colonna sonora di Laura Karpman. Sta vivendo il suo anno migliore”.

Le reazioni degli altri giornalisti del settore sono state tutte più o meno dello stesso tenore e hanno sottolineato un ottimo lavoro da parte della Marvel sull’opera animata del Multiverso.

In attesa di poter vedere gli episodi della serie tv in streaming, vi lasciamo al trailer di What If…? 2.