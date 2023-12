Marvel What If 2, spiegazione del finale: come si ricollega alla Saga del Multiverso?

Dopo il primo trailer di What If 3, i Marvel Studios e Disney+ chiudono oggi la nove giorni di What If 2, acclamata serie tv animata del Marvel Cinematic Universe uscita quotidianamente in streaming dal 22 dicembre scorso.

La puntata finale, intitolata E se...lo Strange Supremo fosse intervenuto?, è un sequel diretto degli eventi dell'episodio precedente, E se...Gli Avengers si fossero uniti nel 1602?, ma si ricollega anche al sesto episodio di questa stagione - E se...Kahhori avesse rimodellato il mondo? - proseguendo in generale la storia di Peggy Carter, alias Captain Carter, attraverso il Multiverso.

Nell'episodio, infatti, Peggy e Kahhori devono collaborare per fermare una volta per tutte lo Strange Supremo, uno dei personaggi più amati della saga di What If, una versione corrotta di Doctor Strange che sta girando in lungo e in largo nel Multiverso allo scopo di salvare il suo mondo e riportare in vita l'amata Christine: nel finale di What If 2 il piano di Strange Supremo è quello di 'sacrificare' molteplici personaggi del Multiverso nella 'Forgia', un meccanismo che gli consentirà di ricreare il suo mondo distrutto. Al termine di una grande battaglia, sorta di preludio di Battleworld e Avengers: Secret Wars per le tantissime varianti di personaggi che si possono incontrare nel palazzo di Strange, Peggy e Kahhori, super-potenziate dalle Gemme dell'Infinito, i Dieci Anelli, il Martello di Thor e tante altre armi mitiche del MCU, riescono a sconfiggere Strange Supremo, ormai divenuto un essere mostruoso deformato dal suo stesso lutto - che ha preso forma fisica e l'aspetto di un demonio: il villain rinsavisce per un secondo e, pentito, si sacrifica per riportare in vita il suo mondo e la sua amata Christine, che vivranno senza di lui.

Alla fine, What If 2 si ricollega direttamente al finale di Loki 2, dato che nell'ultima scena Captain Carter e L'Osservatore si ritrovano di fronte a Yggdrasil, l'albero del Multiverso creato dal personaggio di Tom Hiddleston nell'ultima puntata della serie tv live-action.

