Marvel What If 3, quando esce la prossima stagione su Disney+?

Quando esce Marvel What If 3? Dopo il primo teaser di What If 3, cerchiamo di capire quando potrebbero arrivare i nuovi episodi della serie animata dei Marvel Studios distribuita in esclusiva su Disney+.

Purtroppo al momento della stesura di questo articolo Marvel What If 3 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma considerando che i Marvel Studios e la piattaforma di streaming on demand Disney+ hanno già reso noti gli appuntamenti targati MCU per il 2024 è probabile che per scoprire gli episodi della terza stagione i fan dovranno aspettare il 2025.

Come detto non c'è nulla di ufficiale per quanto riguarda What If 3, ma sappiamo per certo che il 2024 dei Marvel Studios su Disney+ sarà particolarmente ricco, soprattutto per quanto riguarda le serie tv animate: ad eccezione delle serie tv live-action Echo e Agatha: Darkhold Diaries, infatti, lo studio di Kevin Feige e il servizio di streaming di Disney hanno già confermato ufficialmente che nel 2024 usciranno X-Men 97, Your Friendly Neighbourhood Spider-Man e Eyes of Wakanda, anche loro attualmente senza una data d'uscita annunciata. Nonostante il primo teaser trailer sia già stato pubblicato, anticipando un episodio dedicato a Red Guardian e Soldato d'Inverno, ci aspettiamo dunque che What If 3 uscirà nel 2025, al massimo sul finire del 2024 con una formula simile a What If 2, e che successivamente sarà seguito da Marvel Zombies, la serie animata horror spin-off di What If.

Naturalmente vi terremo aggiornati, quindi restate con noi.