Marvel What If...?, l'epico trailer midseason anticipa il ritorno di vecchi personaggi!

Mentre il recente nuovo poster di What If? ha anticipato il ritorno di Killmonger, il villain di Black Panther interpretato da Michael B. Jordan, un nuovo trailer a sorpresa per il midseason dello show Marvel svela il ritorno di vecchi personaggi dello show.

Il trailer riassume i precedenti episodi della Stagione 1 ma anticipa anche ciò che arriverà nelle prossime puntate di What If, inclusi quelli che sembrerebbero dei veri e propri 'sequel' per alcuni degli episodi precedenti. Forse il più notevole tra questi è il ritorno di Captain Carter, che secondo le indiscrezioni dovrebbe ritornare anche in chiave live-action nell'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A tal proposito, a quanto pare tornerà anche la controparte oscura del Dottor Strange, messa in risalto all'interno della clip.

Nel filmato viene anticipato anche il ritorno della versione di T'Challa / Star-Lord, Thanos e Loki, inoltre ad un certo punto ci sono anche un drammatico rimando ad Avengers: Endgame e al sacrificio di Iron Man e un cameo di Ultron con una Black Widow post-apocalittica, ad anticipare probabilmente un nuovo episodio ambientato in una realtà parallela in cui Ultron ha sconfitto gli Avengers. Infine, il mostro tentacolare apparso nei primi episodi incomberà anche per il resto della stagione. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che What If...? arriva su Disney+ ogni mercoledì con un nuovo episodio originale.